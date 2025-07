Amministratori sotto tiro: la Lombardia la Regione più colpita

Un’intimidazione al giorno, ogni giorno, per quindici anni. È il drammatico dato che emerge dal 15° Rapporto “Amministratori sotto tiro” presentato Martedì 8 luglio a Roma e in diretta streaming dall’associazione Avviso Pubblico, la rete degli enti locali e Regioni contro mafie e corruzione. Un lavoro prezioso frutto dell’impegno costante di analisti, accademici e studiosi che hanno scandagliato il fenomeno in ogni angolo del Paese.

Dal 2010 al 2024, sono stati censiti 5.716 atti intimidatori, di minaccia o violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali o municipali, dipendenti e funzionari degli enti locali. Una media impressionante: 381 intimidazioni l’anno, 32 al mese, una al giorno.

Di questi 337 atti si sono verificati in Lombardia, un dato che fa della regione la più colpita del Centro-Nord dal 2010 al 2024. Le province più bersagliate sono Milano (126 casi, 12° posto a livello nazionale) e Varese (51). 152 i Comuni colpiti in Lombardia nel corso del quindicennio, il 10% del totale presenti sul territorio regionale.

«I dati del nuovo rapporto Amministratori sotto tiro ci dicono quanto ancora ci sia da fare nell’ottica del rispetto delle istituzioni e soprattutto degli uomini e delle donne che le rappresentano. Il nuovo rapporto di Avviso Pubblico non si limita a contare le intimidazioni; descrive una democrazia locale messa quotidianamente alla prova. Nei paesi, nei quartieri, nei consigli comunali si producono decisioni capaci di cambiare la vita delle persone e proprio per questo quei luoghi diventano bersaglio di chi trae vantaggio dall’arretramento civico», è il commento del Coordinatore regionale di Avviso Pubblico per la Lombardia, Fabio Bottero, assessore del Comune di Milano. «Incendi, veicoli bruciati, campagne di diffamazione orchestrate sui social, incursioni negli uffici. Ogni aggressione colpisce l’intera comunità che rivendica il diritto di scegliere senza essere soggiogati dall’intimidazione mafiosa. Registrare i fatti non basta: servono scelte politiche che riequilibrino i rapporti di forza. È necessario: garantire protezione operativa agli amministratori, specie nei piccoli centri, dove l’isolamento istituzionale amplifica la minaccia; investire in scuola, cultura e welfare di prossimità e lavoro, perché opportunità diffuse sottraggono terreno alla criminalità; dotare le Forze dell’ordine per la sfida digitale perché oggi la delegittimazione passa anche attraverso campagne d’odio online; e infine dare nuova vita ai beni confiscati, trasformando i simboli del potere mafioso in beni comuni», conclude il Coordinatore Bottero.

Dietro ogni numero bisogna ricordarsi che c’è un volto, una storia, una comunità intera. E la fotografia del 2024 conferma quanto il fenomeno sia tutt’altro che in remissione: 328 gli episodi censiti nell’anno, in aumento del 4% rispetto al 2023. Un dato che interrompe il calo registrato negli ultimi cinque anni. Il bersaglio preferito? I Sindaci, colpiti nel 61% dei casi. Ma non solo. Sono stati vittime anche assessori, consiglieri, funzionari e perfino candidati alle elezioni amministrative, la cui esposizione alle intimidazioni è più che raddoppiata rispetto all’anno precedente. Nel 2024 in Lombardia sono stati 19 i casi censiti, 8 nella provincia di Milano, la più colpita del territorio a livello regionale.

«Questo rapporto rappresenta un viaggio nella complessità dei territori e del ruolo degli amministratori locali, da un lato pressati dalla criminalità organizzata, sempre più invasiva e subdola nella sua capacità di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale; dall’altro dalla fatica di conciliare il necessario riconoscimento dei diritti con i principi di legalità e con un’evidente penuria di risorse, economiche e di personale. Tuttavia il Rapporto ricorda e attesta che esiste la buona politica, e che è più diffusa di quanto la narrazione del ‘sono tutti uguali’ voglia fare credere», conclude il Presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà.