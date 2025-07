Uomo travolto dalla metro a Milano

Un uomo è stato travolto, questa mattina, da un convoglio della metropolitana a Milano, è accaduto pochi minuti dopo le 9 sulla banchina della fermata della M1 a Palestro, mentre sopraggiungeva un treno in direzione di Rho/Bisceglie. L’uomo è stato soccorso, ancora vivo, dai medici del 118 e dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, che sono riusciti a disincastrarlo da sotto il mezzo. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario anche se non si può escludere un malore o altro. Secondo quanto riferito da Atm la circolazione sulla Linea 1 è interrotta tra Cairoli e Pasteur e sono stati attivati autobus sostitutivi. Disagi per i tanti passeggeri che a quell’ora di punta affollano la metro rossa.