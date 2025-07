Rho, pensionato fermato con oltre 300gr di cocaina

I carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato un pensionato di 71 anni, residente nella zona, perché trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente. I militari avevo fermato l’uomo alla guida della sua auto per un normale controllo e alla richiesta dei documenti, il pensionato ha mostrato un comportamento irrequieto e agitato. Insospettiti, i carabinieri hanno effettuato un controllo più approfondito trovando nel cruscotto dell’auto 12 sacchetti contenenti oltre 160 dosi di cocaina, per un peso di circa 60 grammi. Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo. All’interno dell’appartamento è stata scoperta una vera e propria centrale di confezionamento della droga: oltre 250 grammi di cocaina, strumenti per il taglio della sostanza, frullatori, bilancini di precisione e bustine pronte per l’imballaggio delle singole dosi. Il pensionato è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ora si trova agli arresti domiciliari.