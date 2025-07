Milano, uccide la madre e si getta dall’ottavo piano

Un uomo di 44 anni, Davide Pasqualini si è gettato, questa mattina, da un palazzo di Milano in zona Corvetto. Dall’appartamento al secondo piano, dove vive con la madre, è salito all’ottavo piano portandosi dietro una sedia di casa. Poi ha aperto una finestra delle scale e si è gettato nel vuoto morendo sul colpo. In casa, morta con evidenti segni di violenza, c’era la madre, Giovanna Brusoni, di 73 anni. Al momento nel palazzo sono in corso i rilievi della Scientifica e le prime indagini degli agenti della Questura. Tra gli accertamenti in corso anche se l’uomo fosse in cura per problemi psicologici e se ci siano state altre richieste delle forze dell’ordine in passato.