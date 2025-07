Spaccio e ritrovo di pregiudicati, revocata licenza a locale

Ritrovo di pregiudicati e luogo di consumo e spaccio. Per questa ragione il questore Bruno Megale ha revocato la licenza al titolare di un locale pubblico in via Ludovico Di Breme, in zona piazzale Accursio. Il locale è già stato destinatario di cinque decreti di sospensione della licenza emessi durante le precedenti gestioni e di un sesto decreto di sospensione nel corso della gestione attuale, per analoghe problematiche. Lo scorso maggio gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, insieme, al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e del Reparto Cinofili di Milano hanno effettuato un controllo all’interno del locale e addosso al dj, denunciato per detenzione e spaccio, e nell’area dove si trovava hanno recuperato 5 grammi di marijuana e circa 3 grammi di cocaina oltre a sette spinelli di marijuana già confezionati. Inoltre, all’interno di una stanza, è stata rinvenuta una scatola contenente 16 grammi e mezzo di cocaina e due pasticche di ecstasy dal peso di 1 grammo. Infine durante il controllo, uno degli avventori è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un documento falso.