Non la fine di un ciclo, ma l’avvio di una fase nuova. Così il senatore Pd Franco Mirabelli fotografa l’attuale momento del centrosinistra a Milano. A due anni da elezioni, quelle del 2027, che giungeranno al termine dei due mandati di Beppe Sala. In mezzo, la sfida delle Olimpiadi invernali. “Non serve discontinuità ma ci sono bisogni nuovi”, spiega il dem. Che invita a ripartire dalla coalizione di governo con l’ambizione di allargarla. E che sulle primarie dice: “Sono un mezzo e non un fine. Quello che escluderei sono le primarie di partito: allontanano invece di coinvolgere”.

L’intervista di Affaritaliani.it www. affaritaliani.it/milano/ mirabelli-pd-elezioni-milano- primarie-solo-se-servono-ma- no-di-partito-977257.html