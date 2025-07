La pazza giornata dell’ambiente milanese

Di Fabio Massa

L’Italia è fatta apposta perché abbiano tutti ragione. E perché abbiano tutti torto. Il suo ordinamento giudiziario, il suo ordinamento istituzionale, la suddivisione delle competenze. Tutto è fatto perché ognuno abbia il potere di veto sull’altro, ognuno la sua briciolina che può far incastrare l’ingranaggio. Ora, guardiamo quello che sta succedendo sulle norme anti inquinamento. Nella stessa giornata succede che il governo rinvia di un anno il blocco ai diesel euro 5, che la Regione Lombardia approva la prima legge sul clima e che il Comune di Milano dice che non gli interessa niente del rinvio del governo e che il blocco ai diesel rimane alla sua scadenza precedente. Così, in un’area “stretta” si potrà circolare con un diesel euro 5 a Sesto San Giovanni o a Rozzano, ma non a Milano. Perché, notoriamente, l’aria si ferma ai confini, e l’inquinamento pure. Ma come si può governare così? Attenzione: non sto parlando di “centralismo”, perché sono un convintissimo autonomista. Sto parlando di buon senso. Quello che mancava e che manca ai nostri legislatori che dopo tanto cianciare ancora non hanno capito che la Provincia va reintrodotta, e di corsa, e con molte competenze univoche. Perché in Italia l’emergenza non è che manca qualcuno che prenda le decisioni, ma che ognuno si arroga il diritto di decidere un pezzettino, e dunque alla fine visto che hanno tutti ragione, hanno sempre tutti torto.