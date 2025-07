Sicurezza stradale, modello AI stima rischi con il 95% di accuratezza

MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della sicurezza stradale, un modello innovativo di intelligenza artificiale è in grado di calcolare, a partire da immagini della rete e dati telematici sulle frenate brusche, potenziali pericoli con un’accuratezza superiore al 95%: si chiama “RoadSafeAI” ed è stato elaborato dal Politecnico di Milano, in collaborazione con UnipolTech. L’obiettivo è fornire alle amministrazioni strumenti predittivi affidabili per individuare le aree urbane più critiche e pianificare interventi mirati sulla sicurezza: lo studio è stato presentato durante “The Urban Mobility Council”, il Think Tank della mobilità, promosso a Milano dal Gruppo Unipol.

