Risucchiato dal motore di un aereo, sospesi i voli a Orio al Serio (BG)

Una persona sarebbe morta all’aeroporto di Oria al Serio, a Bergamo. Da quanto si apprende un individuo sarebbe stato risucchiato dal motore di un jet che in quel momento si stava preparando al decollo. È quanto scrive il Corriere della Sera sulle sue pagine. Non è chiaro se si tratti di una persona proveniente dall’esterno dello scalo oppure già presente all’interno, ad esempio un passeggero o un dipendente. L’aereo coinvolto sarebbe un Airbus A319 di Volotea. La Sacbo, società che gestisce lo scalo, ha comunicato in una nota che “a causa di un inconvegnete verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine” i voli sono temporaneamente sospesi.

Aggiornamento:

Da quanto è stato possibile apprendere, l’uomo morto stamattina risucchiato dal motore di un aereo sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio non sarebbe né un dipendente dello scalo né un passeggero, ma una persona entrata di proposito sulla pista con l’intenzione – pare – di togliersi la vita in questo modo. L’uomo sarebbe stato inseguito dalla polizia, che non è però riuscita a fermarlo, mentre si dirigeva di corsa verso il velivolo già in movimento. Si ignorano al momento i motivi del gesto, né come sia riuscito a raggiungere la pista dall’esterno dello scalo.