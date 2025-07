In treno con un pugnale, 29enne arrestato dalla Polfer

Viaggia in treno con un pugnale d’acciaio. Per questo motivo, un cittadino pakistano di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria di Milano. L’uomo è stato notato dagli agenti a bordo di un treno regionale, in località Cusano Milanino (Milano), durante un servizio di vigilanza. Alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato per un controllo, nel corso del quale è saltato fuori il pugnale da 27 centimetri. Interrogato sul perché viaggiasse armato, non ha fornito spiegazioni.