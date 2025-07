Il Festival LeAltreNote porta i concerti tra montagne e natura

Tra classico e contemporaneo, il Festival spazia dalla musica da camera a incursioni nel mondo del jazz, dell’opera e della musica per il cinema, con protagonisti grandi artisti ma anche giovani che porteranno la musica dal vivo in splendidi spazi storici e paesaggi naturali. Tra gli ospiti che si esibiranno al Festival, presentato a Palazzo Lombardia: Carlo Balzaretti, Paola Quagliata, Eunmi Park, Umberto Ruboni, Quintetto Cabiria, Lorenzo Degl’Innocenti, l’Ensemble di Trombe Friuli Venezia Giulia, Trio Eccentrico, Spiritum Wind Quintet, Quartetto EOS, Umberto Scida, Edoardo Pisati, Luca Trabucchi, Liliana Pesaresi e molti altri. L’edizione 2025 avvia la programmazione triennale del Festival dedicata al tema Dialoghi, declinato quest’anno con il sottotitolo Spazi altri. “Il Festival – dichiara il direttore artistico Francesco Parrino – desidera richiamare l’attenzione del pubblico sulla necessità di immaginare nuovi coraggiosi modi di superare i problemi e i conflitti che ci attanagliano oggi”. “Questa associazione ha già organizzato centinaia di concerti ed eventi – ha spiegato il governatore Attilio Fontana -, è importante promuovere non solo l’amore per la musica ma con questo anche il territorio”. Tra i luoghi montani che ospiteranno i concerti ci sono, per citarne solo alcuni, la chiesa di Santa Maria Nascente a Edolo (Bs) dove l’Ensemble Artisti di Parma si esibirà in alcuni brani de La Traviata, il rifugio Conca Bianca in Valdidentro, dove il Duo Parrino suonerà La flute à travers le violon, la centrale idroelettrica di Fraele dove si esibirà il Duo Novecento.

Il programma: