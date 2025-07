A Como mancano medici e i pensionati tornano in corsia

Un’ottantina di medici e circa 30 infermieri in pensione hanno risposto alla chiamata di Asst Lariana – l’azienda ospedaliera di Como – che lo scorso mese di maggio aveva aperto un bando per reclutare professionisti disposti a rientrare in servizio per fare fronte alla grave carenza di personale sanitario. Tra i pensionati che hanno risposto all’appello, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano La Provincia di Como, ci sono molti ex primari, cardiologi, endocrinologi, psichiatri, geriatri ma anche medici di famiglia e medici legali di età compresa tra i 67 e i 78 anni. Hanno tutti dato la propria disponibilità a coprire turni in ospedale come libero professionisti con un contratto che scadrà a fine anno ma che è rinnovabile anche nel 2026.