Nuova allerta meteo in Lombardia: si prevedono ulteriori temporali e rovesci. In pianura, in particolare, i temporali saranno accompagnati da grandine di medie-grosse dimensioni e da raffiche di vento. Lo segnala il Centro di monitoraggio rischi di Regione Lombardia in un bollettino emanato nel primo pomeriggio di sabato. In Lombardia è allerta arancione. A Milano chiusi i parchi per precauzione.