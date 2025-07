Medicina Top – 5/7/2025

MILANO (ITALPRESS) – Le nuove frontiere dei trapianti e della chirurgia oncologica mini-invasiva: sono i temi della sessantesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Paolo Rigotti, professore di Chirurgia Generale all’Università Vita-Salute San Raffaele e responsabile dell’equipe chirurgica incaricata degli interventi di trapianto; Pierenrico Marchesa, specialista in Chirurgia Generale e in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale. In studio anche Monica Re, fondatrice di Studio Re Media Relations.

fsc/gsl