Maltempo, allagamenti in Brianza e nel comasco

La forte ondata di maltempo che ha interessato la Lombardia stamattina ha causato numerosi danni e disagi in diverse aree. Le province maggiormente colpite sono quelle di Monza e Brianza, Milano, Como, Bergamo e Cremona.

La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza ha ricevuto 50 richieste di soccorso urgente, principalmente per allagamenti e caduta di alberi. La situazione più critica si registra nel comune di Lentate sul Seveso, dove in via Petrarca si è verificata l’esondazione del fiume Seveso. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno evacuato 15 persone da abitazioni invase dall’acqua. Le operazioni di prosciugamento inizieranno non appena il livello del fiume lo consentirà in condizioni di sicurezza.

Nella provincia di Como, a seguito delle forti piogge della mattinata, sono stati eseguiti circa 40 interventi, metà dei quali nella città di Como, per allagamenti, soccorso ad automobilisti in difficoltà, taglio alberi e ostacoli alla circolazione. Si segnala in particolare un incidente stradale a Erba sulla SP40 con una persona rimasta incastrata, soccorsa dai vigili del fuoco.

Nel comune di Albanese con Cassano (Co) una frana ha interessato un abitazione, lesionando anche la rete fognaria e una tubazione del gas.

Nelle province di Milano e Bergamo, numerose richieste di intervento dai comuni di Treviglio e Caravaggio, mentre per quanto riguarda la provincia di Cremona, il comune maggiormente interessato risulta essere Crema.