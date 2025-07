Un francobollo per i 250 anni della Libreria Bocca di Milano

Un francobollo celebra i 250 anni della Libreria Bocca che è presente in Galleria Vittorio Emanuele II, il Salotto di Milano, dal 1936. L’omaggio filatelico alla più antica libreria d’Italia, aperta a Torino nel 1775, è stato presentato a Palazzo Marino, sede del Comune, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il gestore della Libreria Bocca Giorgio Lodetti, Valentina Coen per il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Annamaria Gallo per Poste Italiane. “La Libreria Bocca è un luogo speciale, un punto di riferimento irrinunciabile per gli amanti dell’arte – ha commentato Sala -, grazie al quale la Galleria e la nostra città hanno acquisito maggiore prestigio e bellezza“. In questi due secoli e mezzo di vita, la Libreria ha aperto sedi in diverse città: Parigi, Firenze, Roma, Torino e Milano, dove dalla fine degli anni ’70 è gestita dalla famiglia Lodetti. A Milano è stata una delle prime attività ad aver trovato sede in Galleria e, lo scorso maggio, il Comune ha rinnovato la concessione dello spazio in uso fino al 2037: con il nuovo contratto l’attività supererà così un secolo di presenza nel ‘Salotto’ della città. Locale Storico d’Italia con il patrocinio del ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nel 2005 ha ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica da parte del Comune e nel 2006 di Locale storico di Regione Lombardia. Libreria Bocca, inoltre, è stata eletta “Luogo del cuore” del Fai.

Francobollo Libreria Bocca 1 di 5