Turista ucciso da un orso in Romania

Omar Farang Zin, 48 anni di Samarate, in provincia di Varese, è stato ucciso da un orso mentre percorreva in moto la strada di Transfagarasan, in Romania. L’uomo è stato sbranato dall’orso dopo essere sceso dal mezzo per scattare fotografie all’animale e ai suoi cuccioli a distanza ravvicinata. L’attacco è stato segnalato al 112 da alcuni testimoni. Immediato l’intervento dei soccorritori. È servita qualche ora di ricerca per rintracciare il corpo del motociclista, trovato in fondo a un dirupo. L’orso, una femmina adulta, è stato successivamente abbattuto.

Nel cellulare dell’uomo sono state trovate le foto e i video girati poco prima della sua morte, con l’orsa che lo ha aggredito.