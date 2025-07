Salvini: “Altri 100 milioni di euro per il prolungamento della M5 fino a Monza”

“Da parte del Ministero dei Trasporti vi è la disponibilità, oltre ai 915 milioni di euro già stanziati, ad intervenire con altri 100 milioni di euro, arrivando quindi a oltre 1 miliardo per il territorio milanese. A questa cifra si aggiungono altri 10 milioni messi a disposizione da Regione Lombardia”. Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini alla riunione con i vertici di Regione Lombardia e dei Comuni interessati al prolungamento della M5 da Milano a Monza. Hanno partecipato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore

alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Terzi, il sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, il sindaco del Comune di Monza, Paolo Pilotto, il sindaco del Comune di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi e il sindaco del

Comune di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, insieme ai tecnici del MIT e degli enti coinvolti. Un incontro che il Mit definisce “molto collaborativo e

costruttivo” a cui farà seguito un ulteriore approfondimento.

E’ una soddisfazione bipartisan quella che arriva dalla Brianza. Secondo il sindaco di Monza Paolo Pilotto, “le risorse finanziarie aggiuntive annunciate dal ministro e dal Presidente

della Regione rappresentano un ulteriore passo per il raggiungimento di una soluzione condivisa. Continueremo quindi a lavorare in questi giorni per dare seguito alle aspettative del territorio in accordo tra Sindaci, Regione e Ministero”.

I fondi confermano “la concreta volontà del ministro Matteo Salvini di andare avanti nel più breve tempo possibile per realizzare questa infrastruttura, con tutte le sue 11 fermate, così strategica per il territorio” ha aggiunto il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo. Con questi fondi, ha ricordato il senatore del Carroccio, lo stanziamento complessivo del Mit “supera il miliardo di euro per il territorio milanese, cifra a cui si aggiungono altri 10 milioni messi a disposizione di Regione Lombardia”.