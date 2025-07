Roma, Vvf “Esplosione dovuta a fuga di gas, non ci sono vittime”

ROMA (ITALPRESS) – Le parole del direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, intervenuto a margine degli interventi in seguito all’esplosione di un distributore di carburante avvenuta nel quartiere Prenestino, a Roma. “Per capirci, gli effetti sono quelli di un’esplosione di una bomba. Ci sono due eventi concatenati, una prima chiamata per una fuga di gas e successivamente, quando la squadra è arrivata, l’esplosione. Devo dare un plauso ai miei uomini, in particolare al caposquadra che ha avuto la prontezza di comprendere immediatamente lo scenario e fare evacuare tutte le persone”.

xl5/mca3

(ITALPRESS)