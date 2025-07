Milano, si lancia dal Pirellino con il paracadute

Un lancio col paracadute dal tetto di uno dei grattacieli di Milano, il Pirellino, ex sede di uffici del Comune in via Melchiorre Gioia, nel quartiere di Porta Nuova. Protagonisti, da quanto si vede in un video che è stato pubblicato sui social, sono un gruppo di giovani che al tramonto entrano abusivamente nel palazzo, si arrampicano fino al tetto anche grazie ai ponteggi del cantiere in corso, e poi al calare del sole uno di loro, indossato il paracadute, si lancia nel vuoto. Ovviamente prima mostra il dito medio alla telecamera in segno di sfida. “Siamo alla follia – ha commentato Fabiola Minoletti vicepresidente del Coordinamento Comitati Milanesi che ha reso noto l’episodio e le immagini -. Situazione completamente fuori controllo a Milano, giovani che si buttano di notte con paracadute dalla cima dei grattacieli, che praticano il train surfing e si arrampicano sui monumenti e torri“.