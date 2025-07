Lombardia e Corea del Sud, siglata intesa su cultura, turismo e impresa

Il presidente Attilio Fontana ha ricevuto a Palazzo Lombardia il governatore della città di Seoul Oh Sehoon. Nel corso dell’incontro bilaterale, a cui ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, è stato firmato un protocollo di intesa per promuovere collaborazioni tra i due territori in ambito imprenditoriale, turistico e culturale. Nello specifico, tra punti chiave dell’accordo ci sono , oltre alla creazione di uno scenario favorevole alla realizzazione di collaborazioni tra le imprese, lo scambio di spettacoli ed eventi culturali; la promozione dei luoghi più significativi nei rispettivi territori per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali; la creazione di sinergie virtuose nel settore della promozione turistica e l’organizzazione di iniziative di scambio rivolte agli operatori del settore culturale, creativo e del design.

“L’accordo firmato oggi – ha detto il presidente Fontana – ci consente di consolidare ulteriormente le relazioni tra la Lombardia e il territorio della Città Metropolitana di Seoul. In particolare, è stato registrato un grande interesse per il settore della moda, un comparto in cui l’eccellenza delle imprese lombarde è riconosciuta a livello nazionale e internazionale. È in quest’ambito, così come in quello del design, del turismo e della cultura, che le PMI del nostro territorio possono mettere a disposizione la loro comprovata ‘expertise’ sia per quanto riguarda gli aspetti artigianali, sia per quanto riguarda gli aspetti più prettamente legati alla gestione del business. Un altro comparto ad elevato potenziale per la creazione di concrete opportunità imprenditoriali è poi quello della cosmetica, altro comparto in cui la Lombardia riveste un ruolo da protagonista sia in Italia sia all’estero“.

“Attualmente, sulla tratta Milano-Seoul – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – sono operativi solo 4 voli diretti, a fronte dei 14 attivi da Roma. Nell’ultimo anno, quasi la metà dei circa 120.000 passeggeri in viaggio tra Milano e la Corea ha dovuto effettuare uno o più scali. L’incontro odierno ha rappresentato un’importante occasione per portare all’attenzione questa criticità e confrontarsi sull’ipotesi di un incremento delle frequenze dei voli sulla tratta Milano-Seoul, elemento ritenuto essenziale affinché gli scambi previsti dall’accord0, in particolare quelli di natura imprenditoriale, possano svilupparsi in modo efficace”. Il governatore della città di Seul ha sottolineato come la Lombardia e Milano rappresentino “un’eccellenza” nel comparto fashion e “un modello da cui poter imparare”. In quest’ottica, ha aggiunto, l’obiettivo è quello di realizzare “collaborazioni sempre più proficue”. Altri ambiti ad elevato potenziale, ha concluso, sono poi anche quelli della cosmetica e in generale della bellezza, settori in cui Seul riveste un ruolo primario in Asia.