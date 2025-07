Lavoro, Meloni “Per crescita salari deve aumentare la produttività”

ROMA (ITALPRESS) – Quando si parla di povertà “vedo utilizzare in modo fuorviante e strumentale le note Istat, in termini assoluti è una realtà sostanzialmente invariata, il potere d’acquisto dopo molti anni sta lentamente recuperando terreno in misura minore di quanto ambiamo a fare, ma il problema esisteva ed esiste. È una delle priorità che abbiamo, come abbiamo dimostrato”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento con Bruno Vespa durante il Forum in Masseria.

sat/mca2

Fonte Video: Palazzo Chigi