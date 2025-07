Corteo per il diritto alla casa, Salis: “Stop agli sfratti”

Presidio corteo per il diritto alla casa a Milano. Alcune centinaia di persone sia del mondo dell’associazionismo sia della politica e anche dell’antagonismo si sono radunate, verso

le 18 di ieri, in piazzale Lodi, un’area fra centro e periferia, per poi dare vita a una manifestazione verso piazzale Corvetto. All’iniziativa hanno preso parte fra i tanti Pd, Avs, Prc, 5 stelle, Cub, Sicet, Unione inquilini e Sunia.Fra le richieste lo stop al caro affitti, agli sfratti, agli sgomberi e alle speculazioni immobiliari. Era presente Ilaria Salis, europarlamentare di Avs.

“La situazione di Milano è insostenibile per tante persone e per i lavoratori – ha detto -. Se una persona guadagna 1500 euro al mese non può spendere 1000 euro per la casa. Siamo qui per dire stop a sfratti e alla speculazione edilizia. Anche il Comune dovrebbe intervenire per restringere la normativa sugli affitti brevi”. La manifestazione si è conclusa in piazza Gabrio Rosa, all’estrema periferia della città e in un quartiere dove il problema abitativo “è drammatico”. Tutto si è svolto senza problemi di ordine pubblico.