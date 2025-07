Amalfi. Grinta, sportività ed eleganza firmate Ferrari

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Amalfi, la nuova berlinetta V8 duepiù a motore centrale-anteriore che prende il posto della Roma nella gamma del Cavallino Rampante. Un connubio di eleganza moderna e grande sportività che evolve il concetto di Gran Turismo, in grado di coniugare prestazioni elevatissime e grande versatilità nell’uso quotidiano. Il frontale è dominato da un’ampia presa d’aria e da un cofano lungo e scolpito che ospita il motore V8 turbo da 640 cavalli. Al posteriore, lo spoiler attivo integrato contribuisce alla stabilità alle alte velocità, mentre i cerchi forgiati e le finiture in fibra di carbonio completano un’estetica sportiva e sofisticata. All’interno, l’abitacolo adotta una configurazione a doppio cockpit, con un nuovo volante dotato di pulsanti fisici e il ritorno del tasto di accensione. Il display centrale integrato e l’ergonomia dei comandi garantiscono un’interazione intuitiva con la vettura, anche durante la guida più dinamica. L’uso esteso di fibra di carbonio e le cuciture a contrasto aggiungono un tocco di esclusività, mentre la configurazione 2+ consente di sfruttare i sedili posteriori per aumentare esponenzialmente la fruibilità della vettura aumentandone la capacità di carico, permettendo di caricare borse o altri oggetti oppure di viaggiare in compagnia, anche per l’uso di tutti i giorni. Il motore V8 turbo da 640 cavalli con tecnologie derivate dalla pista e un sound inconfondibile ha prestazioni elevate e una risposta immediata in ogni condizione. Le prestazioni sono di assoluto rilievo, da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, e da 0 a 200 km/h in 9″. La velocità massima è di 320 km/h.

tvi/abr/azn