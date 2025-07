“Le Spiagge della Salute”, la prevenzione al centro per tutta l’estate

ROMA (ITALPRESS) – Valorizzare l’estate come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale, attraverso la prevenzione e il movimento. E’ l’obiettivo di “Le Spiagge della Salute”, il nuovo evento itinerante in programma dal 6 luglio al 31 agosto in otto località balneari italiane: Pescara, Cesenatico, Margherita di Savoia, Tarquinia, Palermo, Cecina, Chioggia e Locri. L’iniziativa, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari, è stata presentata nella sede di Confcommercio a Roma. In occasione di ogni tappa sarà attivo il truck della salute, dotato di due sportelli: uno dedicato all’ascolto, l’altro alla salute della pelle

