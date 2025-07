Emergenza caldo, acqua e ghiaccioli ai senzatetto

“Nell’ultima settimana abbiamo raddoppiato il numero di bottigliette di acqua fresca e succhi di frutta, sani ed energizzanti, per le persone che vivono in strada e non

riescono a trovare un riparo dal caldo afoso che affligge la città. Continueremo così per tutto il periodo estivo, finché ce ne sarà bisogno. Con la nostra Cucina mobile distribuiamo di giorno anche ghiaccioli e gelati, oltre al consueto pasto completo serale, per regalare un momento di refrigerio e di chiacchiera con i volontari”.

Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca racconta l’aiuto che la fondazione ha

potenziato in strada per affrontare l’emergenza caldo: a Milano 3.000 bottigliette d’acqua, 1.000 succhi di frutta, 600 ghiaccioli e gelati ogni settimana. Sono numeri raddoppiati rispetto alle settimane precedenti, garantiti grazie alla Cucina mobile che permette di mantenere sempre al fresco i prodotti e di raggiungere le persone in difficoltà in diverse zone della città.

I volontari dedicati a questa attività, garantita per tutta l’estate, sono 50; ogni giorno ben

10 volontari sono dedicati solo a questo servizio. Tutti i turni sono sempre coperti per fare in modo che nessuno sia lasciato solo: la Cucina mobile viaggia per le strade milanesi dal lunedì al sabato, nelle zone ormai “storiche” – dove le persone senza dimora sono certe di incontrarla – come Lambrate e San Babila, ma anche in quartieri nuovi dove Progetto Arca sta osservando nuovi bisogni.

Di giorno i volontari distribuiscono bevande e cibi freschi, mentre la sera continua a essere

garantito il pasto completo, che segue ora un menù estivo – sempre rispettoso delle intolleranze e delle culture diverse – in cui un piatto cucinato è sempre apprezzato dalle persone in strada, come registrano ogni sera i volontari. I pasti serali sono 700 alla settimana.

I cittadini milanesi possono segnalare casi di emergenza per persone senza dimora chiamando il numero gestito dal Comune per coordinare gli interventi di assistenza: 02 8844 7646, attivo tutti i giorni H24.

Dopo Milano, Progetto Arca raddoppia il sostegno in strada per le persone senza dimora

anche nelle altre città dove è presente con la Cucina mobile: Torino, Padova, Roma, Napoli, Bari distribuendo bevande e cibi freschi, e offrendo momenti di sollievo grazie al lavoro degli operatori e alla disponibilità dei volontari.