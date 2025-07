Casi di legionella a Milano, ATS: “avviate indagini”

È in corso un focolaio di legionella presso il complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rizzoli 77-87 a Milano. I casi a oggi segnalati sono 6, di cui 4 tuttora ricoverati e un paziente è deceduto. Lo fa sapere l’Ats di Mlano. I casi hanno un’età compresa tra 70 e 90 anni. L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano ha avviato le indagini finalizzate ad individuare l’origine del contagio in stretta collaborazione con MM e il Comune di Milano. MM già ieri aveva spiegato di aver precauzionalmente sospesa la fornitura di acqua calda e aver effettuato i prelievi di acqua per le analisi necessarie ad avere un riscontro chiaro e certo. E sempre in termini precauzionali, in attesa dei risultati, ha anche eseguito ieri pomeriggio una nuova disinfezione dell’impianto idrico.