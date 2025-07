Università, Sciuto “Medtec contamina saperi tra ingegneria e medicina”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo corso di laurea nasce dalla visione della contaminazione dei saperi tra ingegneria biomedica e medicina. Mettere insieme questi due saperi è una novità in Italia e a livello europeo”. Lo ha detto la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, a margine della proclamazione dei primi laureati del corso Medtec “Normalmente sono considerate discipline diverse, ma la medicina di precisione richiede molto di più l’utilizzo di tecnologie. Quindi anche una competenza tecnologica da parte del medico. È fondamentale per curare il paziente guardandolo come persona unica”, ha spiegato la rettrice aggiungendo come l’intelligenza artificiale “può supportare il medico sia in ambito diagnostico sia per identificare le terapie migliori e nell’ambito farmacologico. Il tema è avere i dati su cui far allenare l’intelligenza artificiale”.

