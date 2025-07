Uccise Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette, condanna di 27 anni per Daniele Rezza

Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso con una coltellata in strada a Rozzano lo scorso ottobre per un paio di cuffie wireless da pochi euro. La Corte di Assise di Milano ha applicato la “continuazione” tra i due reati e ha escluso solo una delle tre aggravanti contestate. La Procura, invece, aveva chiesto 20 anni con l’esclusione di tutte le aggravanti e con il riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici hanno riconosciuto anche risarcimenti ai familiari di Manuel e a carico dell’imputato da stabilire in sede civile e con provvisionali immediatamente esecutive tra i 70mila e i 150mila euro. Ventisette anni e li deve fare tutti in carcere”. Con queste parole, Angela Brescia, mamma di Manuel Mastrapasqua, ha commentato la condanna di Daniele Rezza per l’omicidio del figlio. “So che non sarà così, so che non saranno ventisette anni”, ha aggiunto. “Vedremo più avanti. Adesso va bene”. Quanto alla decisione della Corte di aggravare la pena di vent’anni proposta dalla procura, la mamma si è limitata a dire “è stata brava”.