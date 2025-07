Milano, ruba valigie dall’auto di turisti inglesi

Your browser does not support the video tag.

La Polizia di Stato ha arrestato un algerino di 37 anni per furto aggravato. Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile milanese, a seguito di una segnalazione al 112 NUE, per furto, sono intervenuti all’interno del parcheggio ‘’Parking de Milan’’ in piazza Diaz.

Intorno alle 18, il 37enne dopo essersi diretto ai piani interrati dei parcheggi, ha sotratto tre trolley, due zaini e un borsone che si trovavano all’interno dell’auto di una famiglia di turisti britannici, i quali, al loro ritorno al parcheggio, uscendo dall’ascensore, si sono imbattuti nell’uomo che stava tentando di uscire con la refurtiva. Le vittime hanno riconosciuto immediatamente i propri bagagli e hanno allertato le forze dell’ordine. I poliziotti prontamente arrivati sul posto, hanno arrestato l’uomo e restituito le valigie ai proprietari.