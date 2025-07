In ditta temperature altissime, sciopero e presidio alla Emmegi di Cassano d’Adda

Alla Emmegi di Cassano d’Adda (Mi), ditta che si produce scambiatori di calore, il termometro supera i 36,5 gradi. “Peccato che la refrigerazione nel capannone produttivo sia a dir poco insufficiente e che per chiedere di non svenire dal caldo i lavoratori siano stati costretti ad effettuare già 8 ore di sciopero” afferma la Fiom Cgil in una nota.

“Peccato anche che, nonostante l’evidenza, anziché investire per sanare una situazione fisicamente insostenibile, l’azienda abbia deciso di chiamare e pagare un consulente per verificare se a 36,5 gradi faccia caldo oppure no”.

Anche questa mattina, informa il sincacato, i circa 90 lavoratori di Emmegi hanno scioperato e presidiato i cancelli dell’azienda per rivendicare condizioni di lavori umane.

“E’ inaccettabile – commenta Andrea Rosafalco della Fiom di Milano – che le persone siano costrette a scioperare per lavorare senza rischi per la salute e in sicurezza ed è inconcepibile che il gruppo dirigente aziendale rifiuti un confronto serio. E’ chiaro che in queste condizioni non è possibile lavorare. Se non si risolverà il problema saremo costretti a proseguire la mobilitazione”.