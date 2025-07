Il miglior milanese non è nato a Milano

Di Fabio Massa

Luigi Luini ha 94 anni. Ogni mattina alle 5.30 apre il suo laboratorio e comincia a sfornare panzerotti. Quegli stessi panzerotti che per una generazione di universitari, giovani milanesi, turisti, sono una vera e propria istituzione. Sul Corriere, oggi, parla della sua passione, che lo porta, dopo 80 anni, a metterci ancora la faccia e le mani e il cuore. Ecco, qualche tempo fa in un podcast mi chiedevano “ma chi è il vero milanese?”. Io ho risposto come rispondeva Montanelli, perché le parole di quel grandissimo giornalista, che pure qualche imbecille continua impunemente a vilipendere, sono semplicemente perfette: “Il miglior milanese è quello che non è nato a Milano”. Il miglior milanese è Luigi Luini, di origine pugliese, uno che contribuisce con il proprio benessere, raggiunto non rubando o ingannando, ma alzandosi ogni mattina presto e facendo il proprio lavoro. Un lavoro che, dicevo, genera un benessere che contribuisce al benessere collettivo. E’ per questo che a volte non capisco certe invidie da parte di altre parti d’Italia (durante il Covid è stato insopportabile), ma anche un certo senso di superiorità dei milanesi. Milano non è dei milanesi. Milano è di chi la sposa, e di chi la ama, di chi la adotta e ne viene adottato. Questo è Milano. E il tema della casa non andrebbe mai declinato in base agli interessi delle rendite di posizione di chi ne ha una o più di una, e grazie all’aumento degli affitti e dei valori ne sfrutta le attuali potenzialità economiche, ma in base ai bisogni di chi arriva da fuori, e che Milano deve accogliere perché altrimenti non sarebbe più un “gran Milàn”, ma solo l’ennesima cittadina provinciale come mille altre in Italia.