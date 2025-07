Dazi, Benifei “Europa resti unita per ottenere buon accordo con Usa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Se entro il 9 luglio non siamo pronti a raggiungere un accordo soddisfacente su ogni aspetto potremmo avere un accordo parziale per contrastare l’aumento enorme dei dazi su alcuni materiali come acciaio, alluminio e i materiali di semiconduttori e quindi creare un percorso di negoziato”. Lo afferma l’eurodeputato del Partito Democratico, Brando Benifei, in vista della scadenza del 9 luglio per il periodo di sospensione annunciato dal presidente statunitense Donald Trump sui dazi che vuole applicare a tutti i prodotti in arrivo dall’Unione Europea.

