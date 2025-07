Commissione Ue propone taglio alle emissioni del 90% entro il 2040

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha

proposto una modifica alla legge Ue sul clima, fissando come

obiettivo per il 2040 una riduzione del 90% delle emissioni nette

di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Secondo quanto precisa

una nota di Bruxelles, ciò offrirà certezza agli investitori e

all’innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle

imprese dell’Ue e aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa.

Secondo un recente sondaggio, l’85% degli europei ritiene che il

cambiamento climatico sia un problema serio e l’81% sostiene

l’obiettivo dell’Ue di raggiungere la neutralità climatica entro

il 2050. L’Ue è attualmente sulla buona strada per raggiungere il

suo prossimo obiettivo di una riduzione del 55% entro il 2030. La

nuova proposta si basa su questo obiettivo giuridicamente

vincolante e definisce un modo più pragmatico e flessibile per

raggiungere l’obiettivo del 2040. Sempre secondo il comunicato

della Commissione, l’obiettivo climatico proposto per il 2040

tiene conto dell’attuale panorama economico, di sicurezza e

geopolitico. Sottolinea l’importanza di accelerare e rafforzare le giuste condizioni abilitanti per raggiungere l’obiettivo ed è

allineato con la bussola della competitività dell’Ue, l’accordo

industriale pulito e il piano d’azione per l’energia accessibile

sulla base di una valutazione d’impatto approfondita e dei pareri

del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici e del

Comitato scientifico consultivo europeo sui cambiamenti climatici.

(ITALPRESS).

