Turista cinese soccorsa sulle terrazze del Duomo, ha avuto un malore per il caldo

Una turista cinese di 66 anni è stata soccorsa dai vigili del fuoco intorno alle 11.45 di stamattina, mentre si trovava sulla Terrazza principale del Duomo, in compagnia del figlio e del nipote. La donna, complice il forte caldo, ha perso improvvisamente i sensi, anche a causa di un evidente stato di disidratazione. Soccorsa anche dai sanitari del 118, la turista asiatica è stata portata sulla barella con la “toboga” in dotazione ai vigili del fuoco e trasportata per le cure del caso al Policlinico di Milano in codice giallo.

A Milano alle 12 ci sono 32 gradi, percepiti 34, ma i turisti non rinunciano a visitare il monumento simbolo della città, il Duomo, così come alla vista panoramica che si gode dalle sue terrazze, tra le guglie della cattedrale. Se in chiesa la temperatura può essere più fresca questo non accade sulle terrazze, ma c’è chi comunque decide di salire, in ascensore o per i più coraggiosi con le scale, armati di acqua, mini ventilatori, cappellini, occhiali da sole.

In questi giorni di bollino rosso per il caldo la Veneranda Fabbrica del Duomo non ha modificato gli orari di apertura al pubblico ma fornisce consigli pratici, sul proprio sito, su come affrontare la visita con le alte temperature, soprattutto quella alle terrazze.

Il consiglio è ovviamente quello di evitare di visitare il complesso monumentale, in particolare le terrazze, nelle ore più calde della giornata soprattutto per quanto riguarda i soggetti fragili. È importante proteggersi con cappelli e occhiali da sole, proteggete la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo, portare con sé acqua da consumare con continuità per restare idratati, evitare il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, di caffè e di alcolici. In caso di necessità è comunque possibile rivolgersi al personale presente lungo il percorso