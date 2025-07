Milano, tarantola abbandonata in strada

Gli agenti della Polizia locale di Milano sono intervenuti nel pomeriggio in via Albertinelli, in zona San Siro. Diversi cittadini erano preoccupati perché sul marciapiede c’era una teca abbandonata con all’interno un ragno, una tarantola per la precisione. Gli agenti l’hanno presa in custodia per poi portarla, secondo le indicazioni del veterinario di turno, presso un negozio di Sesto San Giovanni (MI) specializzato in rettili e affini. La tarantola è stata soprannominata Lucifero.