Milano-Cortina 2026, conclusi i lavori del Villaggio Olimpico

Sono terminati i lavori per il Villaggio olimpico all’ex scalo Porta Romana di Milano, con sei palazzine che, conclusi i giochi invernali di Milano Cortina, diventeranno uno studentato universitario con 1700 posti. Oggi sono stati consegnati i lavori a COIMA SGR S.p.A – Fondo Porta Romana e di proprietà del COIMA Olympic Village Fund che li ha commissionati e a luglio li consegnerà a sua volta alla fondazione Milano Cortina. A curare la direzione generale e architettonica del Villaggio, un intervento di 50mila metri quadrati, è stata Progetto CMR, società di progettazione integrata che fa capo alla holding Progetto CMR International, che ha seguito direzione lavori anche del Nuovo Campus Bocconi con il suo Centro Sportivo a Milano, del centro di ricerca biomedico Ri.MED a Carini in provincia di Palermo e della scuola di formazione H-Campus a Cà Tron vicino Venezia. Il villaggio olimpico è stato al centro del primo caso di un contratto partnering in Italia, ovvero non un semplice contratto d’appalto ma una formula che prevede un sistema organizzativo-decisionale condiviso con la committenza (che riguarda tecnologie, organizzazione di cantiere ma anche scelte di acquisto congiunto). Ha permesso di ridurre i tempi anche la scelta di preferire la prodizione fuori dal cantiere della maggior parte delle strutture portanti e dei principali componenti delle palazzine, avendo nel cantiere un numero inferiore di manodopera.

“Siamo orgogliosi che la nostra esperienza sull’intervento del Villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026 abbia tracciato la direzione verso un nuovo modo di realizzare i progetti – ha spiegato l’ingegner Marco Ferrario, presidente di Progetto Cmr -. Tutto questo è avvenuto in uno dei siti più innovativi a livello europeo, dal punto di vista progettuale curato da Skidmore, Owings & Merrill (SOM), che concentra su di sé alte aspettative a livello nazionale e internazionale”.