Malpensa, presa banda seriale di ladri: furti per 4 milioni di euro

Si fingevano passeggeri e prendevano di mira i viaggiatori più facoltosi di passaggio dall’aeroporto di Malpensa. Sono 30 i furti contestati a una banda di giovani cittadini algerini, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, per un bottino complessivo di oltre 4 milioni di euro. Veri professionisti del furto, capaci di metterne a segno due in 15 minuti. La banda sapeva anche come scegliere le vittime, in un caso sono riusciti a rubare un bagaglio contenente orologi, gioielli, diamanti e borse di lusso per un valore stimato di 1,3 milioni di euro. Il Gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese) ha emesso dieci ordinanze di custodia cautelare in carcere su richiesta della procura bustocca. Di queste, tre sono state già eseguite mentre altri due destinatari del provvedimento sono stati individuati nelle carceri di Francia e Spagna per altri reati.