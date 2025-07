Insegna pericolante a City Life, piazza e metro chiuse

Restano ancora chiuse la fermata della metropolitana Tre Torri e parte della piazza pedonale sotto la Torre Hadid a CityLife di Milano dove ieri si è verificato un cedimento alla gigantesca insegna ‘Generali’ che campeggia sul grattacielo.

Terminati i lavori di messa in sicurezza, per motivi prudenziali e su ordine dell’autorità di pubblica sicurezza restano inagibili parte delle aree pedonali dello Shopping District, quelle immediatamente sotto alla torre, mentre i convogli in transito sulla M5 da ieri pomeriggio saltano in entrambe le direzioni la fermata Tre Torri. La maxi insegna si è appoggiata sul tetto della torre di 44 piani per cause che dovranno essere stabilite. Per i Vigili del fuoco di Milano si è trattato di un “cedimento meccanico”, dovuto a una o più rotture nella ragnatela di tubi d’acciaio che sorregge la scritta, dal peso di alcune tonnellate.