Cyberbullismo a Lecco, dietro gli attacchi sui social c’è l’assessora Durante

Alessandra Durante, assessora lecchese impegnata nell’educazione digitale, è coinvolta in un caso di cyberbullismo. Dietro il profilo anonimo intervenuto con insulti personali ad un cittadino, in una discussione in un gruppo social della città, c’è lei: lo ha ammesso lei stessa in un video in cui si è scusata. Poco dopo, ha presentato le sue dimissioni al sindaco Gattinoni, che si è riservato di decidere se accettarle o no.

Ecco che cosa è successo. L’altro pomeriggio su un gruppo social era comparso un post di un cittadino in cui si segnalava la presenza di alcune piastrelle malmesse sul percorso pedonale vicino al vallo delle mura nella zona di largo Montenero, a Lecco. Con la richiesta all’amministrazione di intervenire al più presto. Tra i commenti al post è apparso quello di “Membro anonimo 582”, pieno di insulti personali, derisioni e accuse gratuite all’autore. Agli amministratori del gruppo è bastato un controllo per scoprire che l’autore di quel commento aggressivo era Alessandra Durante, membro della giunta di Mauro Gattinoni da tempo impegnata nell’educazione digitale. Durante detiene le deleghe al digitale e all’educazione familiare.

Su instagram sono poi arrivate le scuse di Durante: “È doveroso che io faccia queste scuse pubbliche nei confronti di un cittadino a cui ho risposto in maniera molto prepotente e maleducata, scendendo nel personale e facendolo in anonimato all’interno di un gruppo Facebook sotto un post dove veniva chiesto un intervento di manutenzione”.

E ancora: “Non porto nessuna giustificazione. Qualunque sia la motivazione che possa avermi portato a rispondere così, in ogni caso non giustifica il modo in cui l’ho fatto. Chiedo scusa anche a tutti i cittadini che da anni lavorano con me o seguono il lavoro che stiamo facendo sul digitale. Sono caduta esattamente in quei comportamenti che da tempo analizziamo come atteggiamenti da limitare o eliminare dall’arena social”.

L’assessora ha presentato le proprie dimissioni, consegnandole formalmente al sindaco Mauro Gattinoni, che si è riservato di decidere in merito.