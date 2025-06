ROMA (ITALPRESS) – “Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità” sulla strage di via D’Amelio. “Ogni sforzo – ha aggiunto – deve essere sostenuto”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione di una cerimonia in memoria di Paolo Borsellino alla Camera.

