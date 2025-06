Trovato un cadavere tra sterpaglie in fiamme nella Bergamasca

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi pomeriggio tra alcune sterpaglie in fiamme a Romano di Lombardia, nel Parco del Serio. Attorno alle 15,30 sono stati chiamati i vigili del fuoco per domare le fiamme ed è stata fatta la macabra scoperta. Il cadavere carbonizzato appartiene a un pensionato di 79 anni, che abitava nella cittadina della Bassa bergamasca e che aveva un capanno poco distante. È probabile che l’anziano stesse tentando di domare o contenere le fiamme di un fuoco di pulitura delle sterpaglie, finendoci poi dentro per un malore.