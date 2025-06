Insegna pericolante a City Life, il caldo possibile causa

E’ in corso un vertice all’interno della Torre Hadid alla sommità del quale stamani è ceduta, senza cadere, una delle due scritte ‘Generali’, provocando allarme. Alla riunione partecipano, fra gli altri, vigili del fuoco, Protezione civile del Comune di Milano, responsabili di Generali per decidere come mettere in sicurezza l’intero edificio e come rimuovere la scritta. Non si esclude che il cedimento sia stato causato dalle alte temperature di questi giorni. Piazza delle Tre Torri rimane interdetta al passaggio.

“L’episodio – spiega Generali in una nota – è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”. La zona è stata interdetta, chiusa la fermata della M5 di piazza Tre Torri e anche il centro commerciale City Life Shopping district. A seguito della messa in sicurezza dell’area City Life, Generali ha disposto che tutto il personale della sede continui a operare da remoto. “Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione”, spiega il gruppo assicurativo, che si impegna a “fornire tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso”.