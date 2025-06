Evento Forza Italia a Milano, Mariani: “serve un ministro milanese”

Durante l’evento milanese di Forza Italia in molti, compreso il segretario lombardo Alessandro Sorte, hanno rievocato l’epoca d’oro degli azzurri sotto la Madonnina, gli anni dei sindaci Gabriele Albertini e Letizia Moratti. Con l’auspicio di tornare a quei fasti, a partire dalla scelta del nome del candidato sindaco del centrodestra per le Comunali del 2027. Il vicecoordinatore regionale Tiziano Mariani propone un punto di vista differente ed una lettura diversa: “Peccato che negli anni di Albertini e Moratti avevamo una garanzia: diversi ministri al Governo”. Mariani evidenzia: “Siamo diventati forse la provincia di Roma? Non abbiamo un ministro mentre una regione come il Piemonte, ad esempio, che non procure il 30% del Pil nazionale, è rappresentato da due ministri”. Secondo il vicecoordinatore, la strada per la vittoria a Milano passa dunque anche da questo: “Un ministro alla Lombardia, a Milano. I cambiamenti sono partiti sempre da qui. Forza Italia è nata a Milano, il fondatore Silvio Berlusconi è stato un simbolo di milanesità. Su questo Roma è chiamata a rispondere”.