MILANO (ITALPRESS) – “Oggi faremo una riunione e poi emaneremo l’ordinanza penso oggi stesso. Avevamo già mandato le linee guida che suggerivano certi comportamenti, con oggi li trasformeremo in un provvedimento vero e proprio”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’evento “Invertire la rotta” in corso a Palazzo Serbelloni a Milano alla domanda sulla richiesta dei sindacati per un’ordinanza sull’emergenza caldo che deve essere firmata dalla Regione.

xh7/trl/mca2