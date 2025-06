Donna trovata morta in auto a Milano, indaga la polizia

Una donna, non ancora identificata, è stata trovata morta a Milano all’interno di un’auto parcheggiata in via Valtellina, nella zona nord della città. Lo rende

noto la polizia, intervenuta ieri in serata al civico 2 della via, nel quartiere Isola. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con la polizia, non ha potuto fare altro

che constatare il decesso della donna, sui 40 anni. Sul posto la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica. L’auto su cui è stata trovata la donna ha targa romena.