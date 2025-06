A Carugate (MI) inaugurata la prima stazione ad idrogeno in Lombardia

In Lombardia arriva la prima stazione di rifornimento a idrogeno, un traguardo di rilievo nel percorso verso la realizzazione di una rete nazionale dedicata alla mobilità stradale a idrogeno. L’impianto, realizzato da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e presentato oggi a Carugate, lungo la tangenziale Est di Milano, è il primo di cinque interventi previsti sul territorio e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri sia mezzi pesanti. Un’infrastruttura strategica che favorisce l’utilizzo dell’idrogeno come alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione ecologica. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone e gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima). Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha invece inviato un videomessaggio.

Il governatore lombardo ha sottolineato, tra i tanti temi, come “l’apertura di questa stazione rappresenti un passo concreto verso una Lombardia sempre più verde, innovativa e protagonista della transizione energetica“.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso una mobilità sempre più innovativa, sostenibile ed efficiente. La Regione punta con convinzione su questa fonte e lo abbiamo già dimostrato anche con l’acquisto dei 14 treni nell’ambito del progetto ‘H2iseO Hydrogen Valley’, convogli che entreranno in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo entro il primo semestre del 2026. La Lombardia, quindi – ha concluso Lucente – si conferma protagonista nelle sfide della transizione energetica, mettendo al centro le imprese, i cittadini e il territorio“.

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione – conferma il suo impegno per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050, puntando anche sull’idrogeno come soluzione strategica per affrontare le sfide ambientali. Stiamo definendo una strategia regionale dedicata, che prevede la creazione di distretti dell’idrogeno, dove produrre e consumare idrogeno in modo efficiente, generando economie di scala. Inoltre, lavoriamo per creare una filiera industriale specifica, volta a sostenere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno, con l’obiettivo di rafforzare la nostra economia e ridurre l’impatto ambientale“.

Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche regionali di sostegno alla transizione energetica e rafforza il ruolo della Lombardia come hub strategico per lo sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno.