Guasto radar, riprendono i voli negli aeroporti del nord Italia

E’ regolare stamattina la situazione negli aeroporti del Nord Ovest dopo il guasto al radar al Centro di Controllo d’Area di Milano dell’Enav che ieri sera ha costretto al blocco dei voli per diverse ore negli scali di Liguria, Lombardia e Piemonte.

Questa mattina i voli sono regolari sia a Orio al Serio sia agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. A Orio ieri sono stati cancellati 17 voli in partenza mentre altri sono partiti in ritardo quando il problema è stato risolto, mentre 16 voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali. Sono stati invece una decina i voli cancellati negli aeroporti milanesi. Disagi per numerosi passeggeri.

Col blocco dei voli, agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa è scattato il “piano contingency”. Sea, la società che gestisce i due scali, ha fatto allestire oltre duecento brandine per i passeggeri in attesa di poter partire, è stata organizzata la distribuzione di acqua e chiesto a ristoranti e bar dei terminal di restare aperti oltre l’orario di chiusura (che normalmente è fra le 22 e mezzanotte).

“Non è ammissibile che nel 2025 un singolo guasto tecnico possa mettere in ginocchio l’intero sistema radar di una vasta area geografica nazionale” afferma Assoutenti, intervenendo sul black-out che ha coinvolto diversi aeroporti del nord Italia.