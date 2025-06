“Resistenza arcobaleno”, 350 mila al Milano Pride

“Siamo in 350mila”: è la stima dei partecipanti al Milano Pride che fanno gli organizzatori, confermando le loro previsioni della vigilia.

In testa al corteo che ha attraversato Milano, dalla stazione centrale all’Arco della pace, il trenino delle famiglie arcobaleno con la presidente dell’Arcigay Milano Alice Redaelli e lo striscione “resistenza arcobaleno”, lo slogan della manifestazione.

Dietro i partiti, i sindacati e le aziende sponsor della parata.

Sul carro del Pd, come l’anno scorso, i dem hanno portato un cartonato del governatore lombardo Attilio Fontana avvolto dalla bandiera arcobaleno visto che la Regione non è presente alla parata con nessun rappresentante istituzionale. Presenti anche diversi esponenti del M5S. Sul carro di Avs lo striscione ‘No Pride in Genocide’ e le bandiere della Palestina.

Tra la folla anche diversi cartelli ironici contro il governo.

“Ci vorrebbero obbedienti silenti e proni, questo è il momento di reagire agli attacchi che subiamo. Altrimenti nessuno lo farà per noi. È in atto una progressiva e sistematica erosione dei diritti sociali e civili. Viviamo nel Paese più transfobico d’Europa, con il più altro numero di obiettori negli ospedali. Nell’Italia di Giorgia Meloni le persone trans non esistono, i loro percorsi sono ostacolati con ogni mezzo, non abbiamo una legge per le famiglie omogenitoriali. In compenso si approva un decreto sicurezza che limita il diritto di manifestare”. Così la presidente di Arcigay nazionale Natascia Maesi dal palco del Milano Pride.

“Milano crede nella libertà perché ci crede la nostra Costituzione. Rispetto che oggi non c’è sempre, non c’è in Ungheria, non c’è in una parte della destra nel nostro Paese. Per me il Pride è la lotta per la libertà, è una pacifica lotta per cambiare in meglio il mondo. Ho sentito dire tante stupidate sul Pride, la più grossa è che è divisivo. Qui non si divide nessuno”: così il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco del Milano Pride. “Dobbiamo andare avanti perché tutti i diritti che abbiamo conquistato non sono per sempre né definitivi. Dalle città nasce il cambiamento. Sono stati le sindache e i sindaci che cominciando a trascrivere i figli di coppie omogenitoriali hanno fatto cambiare…”.