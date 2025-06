Bagnino morto, aperta inchiesta per istigazione al suicidio

La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio sulla morte di Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni del centro acquatico di Castrezzato, nel bresciano, dove venerdì scorso era annegato un bambino di quattro anni. Il 37enne mercoledì è stato trovato senza vita in una zona boschiva di Cologne, sempre in provincia di Brescia.

“Atto dovuto per permettere l’autopsia sul corpo dell’uomo”, fanno sapere gli inquirenti. Nel frattempo stamattina sarà celebrato, con rito civile, il funerale del piccolo Michael, il

bimbo di quattro anni morto due giorni dopo essere caduto in piscina mentre era con il padre.